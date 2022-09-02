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Пулишич мог уйти в другой клуб АПЛ

 
02 Сентября 2022 • 12:00 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в последний день трансферного окна мог уйти в «Ньюкасл», но лондонский клуб не стал отпускать футболиста, ведь на рынке не было вариантов для его замены. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что «Челси» был не против расстаться с Пулишичем в это трансферное окно, но ни один из заинтересованных клубов не смог удовлетворить финансовые требования руководства «пенсионеров».

В новом сезоне Пулишич не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании футболист записал на свой актив 6 забитых мячей и две голевые передачи.

Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Кристиан Пулишич
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