Пулишич мог уйти в другой клуб АПЛ

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в последний день трансферного окна мог уйти в «Ньюкасл», но лондонский клуб не стал отпускать футболиста, ведь на рынке не было вариантов для его замены. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что «Челси» был не против расстаться с Пулишичем в это трансферное окно, но ни один из заинтересованных клубов не смог удовлетворить финансовые требования руководства «пенсионеров».

В новом сезоне Пулишич не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании футболист записал на свой актив 6 забитых мячей и две голевые передачи.

Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».