«Челси» официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из «Лестера».

Футболист подписал с лондонским клубом семилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 87,75 миллионов евро). Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» осенью 2020 года за 35 миллионов евро. Всего в составе «лис» футболист провёл 52 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 3 сентября против «Вест Хэма». Начало — в 17:00 по московскому времени.