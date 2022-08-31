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«Челси» объявил о переходе Фофана официально

 
31 Августа 2022 • 15:49 Комментировать (3)
Челси
...
Вест Хэм
03.09 17:00

«Челси» официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из «Лестера».

Футболист подписал с лондонским клубом семилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 87,75 миллионов евро). Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» осенью 2020 года за 35 миллионов евро. Всего в составе «лис» футболист провёл 52 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 3 сентября против «Вест Хэма». Начало — в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (3)
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ARTUR
31 Августа 2022 в 16:29
Все же уломали Лестер , а изначально кричали что он не продается ,а вопрос лишь цены ))
snk6565
31 Августа 2022 в 16:16
Не хочу каркать...но у пенсов...как ни трансфер под сто лямов...так какая нибудь лажа....хотя у нас не многим лучше
KENIG
31 Августа 2022 в 16:13
Надеюсь не For fun ...
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31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
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