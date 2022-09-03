Бывший игрок «Ливерпуля» жёстко прошёлся по трансферам «Челси»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что «Челси» сильно переплатил за своих новичков.

Лондонский клуб потратил на приобретения более 280 млн евро в летнее трансферное окно, а самым дорогим подписанием «синих» стал 21-летний защитник «Лестера» Уэсли Фофана – 80,4 млн евро.

«Я понимаю, что «Челси» нуждался в центральных защитниках, учитывая уход Рюдигера с Кристенсеном и возраст Тьяго Силвы, но 70 млн фунтов за Фофана? Ему всего 21 год, и пока он выделяется только потенциалом.

Покупка Кукурельи [за 65,3 млн евро] не имеет смысла, учитывая, что у них уже были Алонсо и Чулуэлл на его позиции. Стоил ли Кукурелья этих денег? Я так не думаю. Судя по всему, «Челси» купил его только потому, что его хотел купить «Манчестер Сити», – цитирует Daily Mail шотландца.