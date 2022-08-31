Терри: «Челси» смотрится очень несбалансированно»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри оказался расстроен результатом вчерашнего матча «синих» на выезде против «Саутгемптона». Напомним, что подопечные Томаса Тухеля уступили «святым» со счётом 1:2.

«Ненавижу смотреть на то, как нас обыгрывают. «Саутгемптон» очень хорош, но «Челси» смотрится очень несбалансированно», – написал бывший капитан сборной Англии в социальных сетях.

Напомним, что «Челси» за стартовые 5 туров уже потерпел два поражения. В последний раз подобный результат команда выдала в сезоне-2015/16, где по итогу финишировала на десятой строчке – это худший результат «синих» в 21 веке.