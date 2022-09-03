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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель – о волевой победе «Челси»: «Было важно продолжать верить»

 
03 Сентября 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Челси
2:1
Вест Хэм
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после победы своей команды над «Вест Хэмом» (2:1) в матче Премьер-лиги.

Гости «Стэмфорд Бридж» вели в счёте до 76-й минуты, но «синие» нашли в себе силы перевернуть ход игры.

«К нашему счастью, сегодня решение VAR сыграло в нашу пользу, и оно было справедливым.

Очень сложно находить пространство, когда играешь против «Вест Хэма». Они сильны физически и умеют защищаться глубоко, для нас было очень важно продолжать верить в успех в таких условиях.

Оба гола забили футболисты, вышедшие на замену, что полезно для нашего командного духа. Важность качественных замен трудно переоценить», – цитирует BBC немецкого специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 20:15
А Томас то верующий... О, как..
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
Идет 73 минута Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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