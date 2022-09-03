Тухель – о волевой победе «Челси»: «Было важно продолжать верить»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после победы своей команды над «Вест Хэмом» (2:1) в матче Премьер-лиги.

Гости «Стэмфорд Бридж» вели в счёте до 76-й минуты, но «синие» нашли в себе силы перевернуть ход игры.

«К нашему счастью, сегодня решение VAR сыграло в нашу пользу, и оно было справедливым.

Очень сложно находить пространство, когда играешь против «Вест Хэма». Они сильны физически и умеют защищаться глубоко, для нас было очень важно продолжать верить в успех в таких условиях.

Оба гола забили футболисты, вышедшие на замену, что полезно для нашего командного духа. Важность качественных замен трудно переоценить», – цитирует BBC немецкого специалиста.