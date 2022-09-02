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«Челси» заплатит 3 миллиона евро за аренду Закарии

 
02 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
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03.09 16:00

Лондонский «Челси» заплатит 3 миллиона евро за аренду полузащитника Дениса Закарии из туринского «Ювентуса». Также «синие» могут отдать дополнительный миллион евро в виде бонусов. Об этом «старая синьора» объявила на своём официальном сайте.

Сумма выкупа должна составить 30 миллионов евро. Эти деньги лондонцы могут выплачивать в течение трёх лет.

Напомним, что Закария присоединился к «Ювентусу» зимой этого года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри перестал выпускать швейцарца в основе, поэтому итальянский клуб принял решение с ним расстаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Денис Закария
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