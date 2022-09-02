«Челси» заплатит 3 миллиона евро за аренду Закарии

Лондонский «Челси» заплатит 3 миллиона евро за аренду полузащитника Дениса Закарии из туринского «Ювентуса». Также «синие» могут отдать дополнительный миллион евро в виде бонусов. Об этом «старая синьора» объявила на своём официальном сайте.

Сумма выкупа должна составить 30 миллионов евро. Эти деньги лондонцы могут выплачивать в течение трёх лет.

Напомним, что Закария присоединился к «Ювентусу» зимой этого года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри перестал выпускать швейцарца в основе, поэтому итальянский клуб принял решение с ним расстаться.