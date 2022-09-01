Следующим новичком «Челси» может стать хавбек «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может пополнить ряды лондонского «Челси». По информации Sky Sports, «синие» включились в гонку за бывшим футболистом «Манчестер Сити».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы заполучить в команду ещё одного центрального полузащитника до закрытия трансферного окна. Дело в том, что в данный момент от травм страдают Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик. Матео Ковачич пока не набрал форму после восстановления от повреждения.

Ранее сообщалось, что Дуглас Луис интересен ещё двум английским клубам – «Ливерпулю» и лондонскому «Арсеналу», которые тоже хотят усилиться новым полузащитником.