Закария мог оказаться в «Атлетико» или «Роме»

Новичок «Челси» Денис Закария в прошедшее трансферное окно мог оказаться в других клубах. По информации от журналиста Ромео Агрести, «Ювентус» хотел включить швейцарца в сделку по трансферу Альваро Мораты из «Атлетико», а затем Николо Дзаньоло из «Ромы». Тем не менее, «матрасники» и «джаллоросси» отказались от услуг хавбека.

Впечатляющая форма молодого воспитанника Фабио Миретти заставила главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри задуматься о будущем Закарии в Турине. В последний день трансферного окна за футболистом пришёл «Челси», который оформил аренду с правом выкупа за 40 миллионов евро.