Клопп рассказал, почему Артур способен заиграть в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что полузащитник Артур Мело сможет раскрыться в новых условиях.

Хавбек был далеко не на самых видных ролях в «Ювентусе», что не помешало ему пополнить ряды действующего финалиста Лиги чемпионов.

«Наш стиль игры явно отличается от того, во что играет «Ювентус». Мы довольны подписанием, – высказался о сделке Клопп. – Он умеет задавать темп, отлично пасует и здорово контролирует мяч в ограниченных пространствах. Это очень важные качества, и он определённо подходит нам. В «Ювентусе» он не смог проявить себя на 100%, но я вижу в нём нераскрытый потенциал», – отметил Клопп.

Артур Мело проведёт в «Ливерпуле» сезон 2022/23 на правах аренды с возможностью выкупа.