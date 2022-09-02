Мостовой — о прозвище Кокорина: «В российском футболе есть только один «Царь»

Бывший полузащитник «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой прокомментировал презентацию российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

Напомним, ранее пресс-служба кипрского клуба назвала Кокорина «Царём». Мостовой допустил, что столь громкое заявление могло оказаться обычным троллингом.

«Ерунда и глупость. В российском футболе есть только один «Царь». Ну серьёзно, сейчас кого только «Царём» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришёл», — цитирует Мостового Metaratings.

Отметим, что во времена своих выступлений за испанские клубы Мостовой получил точно такое же прозвище.

31 августа российский форвард официально перешёл из «Фиорентины» в «Арис» на правах годичной аренды. Всего в составе «фиалок» Кокорин провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.