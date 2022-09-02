Черчесов высказался о переходе Кокорина в «Арис»

Бывший наставник сборной России, а ныне главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах годичной аренды.

«Хочется, чтобы он наконец-то начал получать серьёзную игровую практику. Это самое главное. Ну а дальше будет видно», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В общей сложности в составе «фиалок» 31-летний россиянин провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.