Аленичев считает, что Кокорин способен стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

Напомним, 31 августа кипрский клуб официально объявил о переходе 31-летнего россиянина на правах годичной аренды. В своём дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0) Кокорин отметился результативной передачей.

По мнению специалиста, форвард способен стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра.

«Конечно, это реально. Я просто не знаю, в каком состоянии сейчас Саша находится. Если наберёт форму, игрок талантливый. Почему нет, если будет профессионально относиться к своей деятельности», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».