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Чемпионат Италии. Серия А

Аленичев считает, что Кокорин способен стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра

 
03 Сентября 2022 • 10:35 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
1 3.05 X 3.15 2 2.45
Через 4 ч. 20 мин.

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

Напомним, 31 августа кипрский клуб официально объявил о переходе 31-летнего россиянина на правах годичной аренды. В своём дебютном матче против «Олимпиакоса» (5:0) Кокорин отметился результативной передачей.

По мнению специалиста, форвард способен стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра.

«Конечно, это реально. Я просто не знаю, в каком состоянии сейчас Саша находится. Если наберёт форму, игрок талантливый. Почему нет, если будет профессионально относиться к своей деятельности», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Дмитрий Аленичев
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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