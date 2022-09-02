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Чемпионат Италии. Серия А

В ночь с 20 на 21 марта Погба заманили в квартиру, где вооружённые люди вымогали у футболиста деньги

 
02 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
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03.09 16:00

Стали известны новые подробности конфликта полузащитника «Ювентуса» Поля Погба с его братом Матиасом.

Как сообщает RMC Sport, 20 марта Матиас Погба и его двоюродный брат Адриен Нсомото организовали мероприятие для своей компании Golden Score, куда был приглашён и знаменитый футболист. Позже полузащитника заманили в квартиру, где его встретили вооружённые автоматами люди, потребовавшие от Погба 13 миллионов евро за то, что на протяжении последних 13 лет они тайно обеспечивали безопасность игрока сборной Франции.   

Погба платить отказался, и после этого к нему приставили человека по имении Бабакар, которому француз в апреле перевёл 100 тысяч евро. Несмотря на произошедшее, футболист принял участие в сборе своей национальной команды и делал вид, как будто ничего не случилось.

Напомним, что нынешним летом 29-летний Погба перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус». В настоящий момент полузащитник восстанавливается от травмы, поэтому пока не провёл за туринцев ни одного матча в текущем розыгрыше итальянской Серии А.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Матиас Погба
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