Влахович может начать матч с «Фиорентиной» на скамейке

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может не выпустить нападающего Душана Влаховича в старте на матч с «Фиорентиной». Football Italia сообщает, что серба могут приберечь на матч Лиги чемпионов против «ПСЖ», который пройдёт в середине следующей недели.

Напомним, что Влахович выступал за «Фиорентину» с 2018 по 2022 год. Этой зимой футболист перебрался в «Ювентус» за 82 миллиона евро и стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории «старой синьоры».

В новом сезоне Влахович забил 4 гола в 4 поединках итальянской Серии А. В прошлой кампании футболист отметился 24 голами в составе «Фиорентины» и «Ювентуса».