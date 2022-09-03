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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович может начать матч с «Фиорентиной» на скамейке

 
03 Сентября 2022 • 12:00 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Ювентус
1 3.05 X 3.15 2 2.45
Через 2 ч. 33 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может не выпустить нападающего Душана Влаховича в старте на матч с «Фиорентиной». Football Italia сообщает, что серба могут приберечь на матч Лиги чемпионов против «ПСЖ», который пройдёт в середине следующей недели.

Напомним, что Влахович выступал за «Фиорентину» с 2018 по 2022 год. Этой зимой футболист перебрался в «Ювентус» за 82 миллиона евро и стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории «старой синьоры».

В новом сезоне Влахович забил 4 гола в 4 поединках итальянской Серии А. В прошлой кампании футболист отметился 24 голами в составе «Фиорентины» и «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 12:32
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03.09  16:00 Фиорентина ... Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
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