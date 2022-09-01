Артур прошёл медобследование для «Ливерпуля»

За считанные часы до закрытия трансферного окна в Англии «Ливерпуль» близок к тому, чтобы оформить аренду полузащитника «Ювентуса» Артура. По данным Sky Sports, 26-летний бразилец успешно прошел медосмотр для «красных».

Артур забил один гол в 63 матчах за «Ювентус» суммарно за два сезона. До этого он играл в «Барселоне», а также четыре года назад начал выступать за сборную Бразилии.

Примечательно, что туринский клуб выложил за Артура 73 миллиона евро. Сейчас же Transfermarkt оценивает его всего в 18 млн евро. Контракт бразильца с «Ювентусом» действует еще три года.