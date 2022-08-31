Главный тренер «Ариса» высказался о возможном переходе Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном переходе в кипрский клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что сегодня, 31 августа, российский форвард пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Арисом».

«Не могу пока ни о чём говорить и раскрывать карты. Предлагаю дождаться официальных новостей», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что интерес к Кокорину есть не только у «Ариса», но и у ряда других клубов.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В общей сложности за «фиалок» форвард провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.