Рабио не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Адриен Рабио не примет участие в матче 5 тура Серии А против «Фиорентины». Напомним, что «старая синьора» сыграет на выезде с «фиалками» завтра в 16:00 по московскому времени.

«Рабио завтра не сыграет. Он пропустит матч с «Фиорентиной» из-за ушиба, который получил после удара по ноге», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Рабио этим летом был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали условия сделки, но сам футболист не смог договориться о зарплате, после чего «красные дьяволы» переключили внимание на альтернативные варианты.