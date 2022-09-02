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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

 
02 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
1 3.05 X 3.15 2 2.45
03.09 16:00

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Адриен Рабио не примет участие в матче 5 тура Серии А против «Фиорентины». Напомним, что «старая синьора» сыграет на выезде с «фиалками» завтра в 16:00 по московскому времени.

«Рабио завтра не сыграет. Он пропустит матч с «Фиорентиной» из-за ушиба, который получил после удара по ноге», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Рабио этим летом был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали условия сделки, но сам футболист не смог договориться о зарплате, после чего «красные дьяволы» переключили внимание на альтернативные варианты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Массимилиано Аллегри Адриен Рабио
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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03.09  16:00 Фиорентина ... Ювентус 3.05 3.15 2.45
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