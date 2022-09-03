​«Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме матча с «Фиорентиной»

В субботу «Ювентус» добился лишь ничьей в гостевом матче итальянской Серии А против «Фиорентины» - 1:1. Во втором тайме туринцы не нанесли ни единого удара по воротам. Это только пятый такой случай для «Ювентуса» с сезона 2004/2005, когда Opta начала собирать соответствующие данные. Любопытно, что в трёх из пяти этих матчей соперником «старой синьоры» была именно «Фиорентина».

Теперь «Ювентус» будет готовиться к гостевому матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команды сойдутся на поле «Парк де Пренс» в ближайший вторник, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.