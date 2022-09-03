Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме матча с «Фиорентиной»

 
03 Сентября 2022 • 18:21 Комментировать
Фиорентина
1:1
Ювентус
окончен

В субботу «Ювентус» добился лишь ничьей в гостевом матче итальянской Серии А против «Фиорентины» - 1:1. Во втором тайме туринцы не нанесли ни единого удара по воротам. Это только пятый такой случай для «Ювентуса» с сезона 2004/2005, когда Opta начала собирать соответствующие данные.  Любопытно, что в трёх из пяти этих матчей соперником «старой синьоры» была именно «Фиорентина».

Теперь «Ювентус» будет готовиться к гостевому матчу Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команды сойдутся на поле «Парк де Пренс» в ближайший вторник, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
Идет 34 минута Милан 1:1 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
19:09 · Италия. Серия А
​Аллегри – о реакции на гол «Фиорентины»: «Злость – это мягко сказано» 3
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме матча с «Фиорентиной»
17:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины» 4
17:51 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» - о ситуации Роналду: «Грустно, но теперь это не наше дело» 2
17:46 · Италия. Серия А
​Моуринью раскритиковал правила финансового fair play
16:08 · Италия. Серия А
​Моуринью признан лучшим тренером Серии А в августе
15:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:20 · Италия. Серия А
​Дида высказался о миланском дерби
15:16 · Италия. Серия А
Паредес дебютирует за «Ювентус» в матче с «Фиорентиной» 1
14:30 · Италия. Серия А
​Энергетический кризис: В Серии А на стадионах начнут экономить электричество 1
14:02 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас: «Конте чётко говорил мне, где я должен находиться в конкретном моменте»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе
12:00 · Италия. Серия А
Влахович может начать матч с «Фиорентиной» на скамейке 1
11:01 · Италия. Серия А
Гендиректор «Торино» Ваньятти: «Скоро мы подпишем Радонича на постоянной основе»
Все новости
Рекомендуем