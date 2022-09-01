Валерий Стаферов, первый тренер российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», поделился мыслями после перехода нападающего в кипрский «Арис».

«Знаете, я может быть многое хочу, но есть футболист, которому 31 год и который сам выбирает свой путь (смеётся). Что я могу сказать по этому поводу?

Рад, что он продолжит карьеру, жаль, что не в Италии. Понимаете, у него жена, дети. Он уже возрастной футболист, Саша выбирает то, что ему комфортнее. У него хороший контракт с «Фиорентиной», если он решил, перейти в «Арис», значит будем следить за ним», — сказал Стаферов.

31 августа стало известно о том, что 31-летний Кокорин на правах аренды продолжит карьеру в кипрском «Арисе». Форвард будет защищать цвета новой команды в сезоне-2022/23.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года, команда из Флоренции заплатила за трансфер 4,5 миллиона евро. Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года.