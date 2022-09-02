Погба и Кьеза попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

«Ювентус» внёс в заявку на предстоящие еврокубковые матчи травмированных Поля Погба и Федерико Кьезу.

Оба футболиста пропускают начало нынешней кампании из-за серьёзных повреждений, однако в клубе надеются, что обе звезды смогут помочь «старой синьоре» в групповой стадии Лиги чемпионов, матчи которой пройдут с начала сентября по начало ноября.

Поль Погба стал игроком «Ювентуса» в июле, перейдя на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед». Вскоре после возвращения в Турин 29-летний француз получил травму, но, отказавшись от операции, может восстановиться уже к середине сентября. Возвращение в строй Федерико Кьезы запланировано на октябрь.