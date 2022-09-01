«Ливерпуль» очень близок к трансферу полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело вскоре должен перебраться в «Ливерпуль». По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к согласованию сделки на правах аренды.

Футболисту уже назначили медосмотр, тогда как клубы согласовывают последние детали. Напомним, что Артур уже давно не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Зимой бразилец был близок к переходу в «Арсенал», но трансфер так и не состоялся. В новом сезоне Артур ещё не появлялся в футболке «Ювентуса» матчах итальянской Серии А.

«Ливерпуль» решил приобрести Артура для глубины состава из-за кадровых проблем в полузащите.