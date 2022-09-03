Паредес дебютирует за «Ювентус» в матче с «Фиорентиной»

Новичок «Ювентуса» Леандро Паредес выйдет в стартовом составе свой команды на выездной матч Серии А против «Фиорентины». Напомним, что аргентинец недавно перебрался в «старую синьору» из «ПСЖ» на правах аренды с возможностью выкупа.

Состав «Ювентуса» на матч с «фиалками» выглядит следующим образом: Перин, Куадрадо, Данило, Бремер, Сандро, Локателли, Паредес, Маккенни, ди Мария, Милик, Костич.

Лучший бомбардир клуба Душан Влахович остался на скамейке запасных. Серб ранее выступал за «Фиорентину» с 2018 по 2022 год.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Серии А за «Рому», из которой в 2017 году перебрался в «Зенит».