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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес дебютирует за «Ювентус» в матче с «Фиорентиной»

 
03 Сентября 2022 • 15:16 Комментировать (1)
Фиорентина
0:1
Ювентус
1 3.05 X 3.15 2 2.45
1-й тайм

Новичок «Ювентуса» Леандро Паредес выйдет в стартовом составе свой команды на выездной матч Серии А против «Фиорентины». Напомним, что аргентинец недавно перебрался в «старую синьору» из «ПСЖ» на правах аренды с возможностью выкупа.

Состав «Ювентуса» на матч с «фиалками» выглядит следующим образом: Перин, Куадрадо, Данило, Бремер, Сандро, Локателли, Паредес, Маккенни, ди Мария, Милик, Костич.

Лучший бомбардир клуба Душан Влахович остался на скамейке запасных. Серб ранее выступал за «Фиорентину» с 2018 по 2022 год.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Серии А за «Рому», из которой в 2017 году перебрался в «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леандро Паредес
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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sheakes
03 Сентября 2022 в 15:28
По моему, этот неорганизованный и неумный игрок сильно переоценён.
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Идет 29 минута Фиорентина 0:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
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