Погребняк — о Кокорине: «Иногда лучше сделать шаг назад и два вперёд»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о переходе игрока «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» на правах годичной аренды.

«Любая практика для Александра в любой стране была бы лучшим решением для него. Это лучше, чем сидеть в Италии на скамейке. Пошёл на понижение? Иногда лучше сделать шаг назад и два вперёд», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллионов евро. В общей сложности за «фиалок» 31-летний нападающий провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее футболист также выступал за «Зенит», «Динамо» и махачкалинский «Анжи». Кроме того, Кокорин провёл 48 матчей в составе национальной сборной России, забив в них 12 мячей.