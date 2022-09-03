«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины»

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Фиорентины». Уже в дебюте игры Филип Костич зарядил в штангу, а Аркадиуш Милик грудью добавил мяч в сетку. В ответ Кристиан Куаме получил мяч из глубины поля и реализовал свой шанс, послав мяч в ближнюю часть ворот. Перед уходом на перерыв «фиалки» заработали пенальти, и Лука Йович попал в штангу. После перерыва остроты было гораздо меньше (у «Ювентуса» вовсе два удара за 90 минут), и в концовке Софьян Амрабат едва не вырвал победу, но голкипер Маттиа Перин вынул мяч из-под перекладины.
Ничья 1:1, «Ювентус» третий с 9 очками, у соперника на три балла меньше.
Протокол игры
|9'Милик Аркадиуш (0:1)
|(1:1) Куаме Кристиан29'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола54' (Мартинес Лукас II (54') •Роша Игор II•Бираги Кристиано•Барак Антонин79' (Кабрал Артур (79') •Амрабат Софьян• 15'Мале Юссеф62' (Иконе Жонатан (62') •Куаме Кристиан62' (Мандрагора Роландо (62') •Йович Лука79' (Журковски Шимон (79') •Соттиль Рикардо
Перин Маттиа•Куадрадо Хуан64' (Миретти Фабио (64') •Бремер Глейсон•Данило Луис• 54'Алекс Сандро 33'79' (Бонуччи Леонардо (79') •Локателли Мануэль• 52'Паредес Леандро83' (Фаджоли Николо (83') •Маккенни Уэстон•Ди Мария Анхель46' (Де Шильо Маттиа (46') •Милик Аркадиуш•Костич Филип64' (Кин Мойзе (64')
03 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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