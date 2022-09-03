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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины»

 
03 Сентября 2022 • 17:59 Комментировать (4)
Фиорентина
1:1
Ювентус
окончен

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Фиорентины». Уже в дебюте игры Филип Костич зарядил в штангу, а Аркадиуш Милик грудью добавил мяч в сетку. В ответ Кристиан Куаме получил мяч из глубины поля и реализовал свой шанс, послав мяч в ближнюю часть ворот. Перед уходом на перерыв «фиалки» заработали пенальти, и Лука Йович попал в штангу. После перерыва остроты было гораздо меньше (у «Ювентуса» вовсе два удара за 90 минут), и в концовке Софьян Амрабат едва не вырвал победу, но голкипер Маттиа Перин вынул мяч из-под перекладины.

Ничья 1:1, «Ювентус» третий с 9 очками, у соперника на три балла меньше.

Протокол игры  
Фиорентина1:1Ювентус
  9'Милик Аркадиуш (0:1)
(1:1) Куаме Кристиан29'  
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович Никола 54' (Мартинес Лукас II ( 54') Роша Игор IIБираги КристианоБарак Антонин 79' (Кабрал Артур ( 79') Амрабат Софьян  15'Мале Юссеф 62' (Иконе Жонатан ( 62') Куаме Кристиан 62' (Мандрагора Роландо ( 62') Йович Лука 79' (Журковски Шимон ( 79') Соттиль Рикардо
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаГонсалес НиколасГоллини ПьерлуиджиБьянко АлессандроТерзич АлексаВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Перин МаттиаКуадрадо Хуан 64' (Миретти Фабио ( 64') Бремер ГлейсонДанило Луис  54'Алекс Сандро  33' 79' (Бонуччи Леонардо ( 79') Локателли Мануэль  52'Паредес Леандро 83' (Фаджоли Николо ( 83') Маккенни УэстонДи Мария Анхель 46' (Де Шильо Маттиа ( 46') Милик АркадиушКостич Филип 64' (Кин Мойзе ( 64')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоГатти ФедерикоГарофани ДжованниСоуле МатиасВлахович Душан
03 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
03 Сентября 2022 в 18:07
Весь перый тайм Ювентус провёл играя даже не в ватокат, a в гoвнoбoл. При этом умудрились дyрaкa забить. Во втором тайме Ювентус вообще не играл, просто присутствовал на поле. За что Аллегри дали жёлтую, взбесился и наорал на кого-то из бьянконери за попытку пойти в атаку? Учитывая запоротый Фиорентиной пенальти - знатный чёрно-белый отскок. Тьфу на такой футбол.
Juventissimo
03 Сентября 2022 в 18:51
Эта тактика усыпления соперника. Нам не понять гениального замысла Аллегри. Не играть и набрать очко в матче - дорогого стоит. Амортизация игроков на поле - минимальная. Тотализатор тоже в выигрыше. Все довольны, кроме болельщиков, но это совсем другая история.
sagittarius
03 Сентября 2022 в 19:10
По поводу амортизации - мысль дельная. Вполне может быть, что таким образом Аллегри пытается избежать дальнейшего заполнения лазарета. А уже потом в пустующий медцентр можно будет положить свихнувшихся от созерцания такого гениального футбола болельщиков.
Juventissimo
03 Сентября 2022 в 19:23
С такой игрой слово "потом" уже не актуально. У ворот J-Medical совсем скоро будут толпиться тысячи свихнувшихся болельщиков.
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
Идет 30 минута Милан 1:1 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
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