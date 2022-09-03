«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины»

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Фиорентины». Уже в дебюте игры Филип Костич зарядил в штангу, а Аркадиуш Милик грудью добавил мяч в сетку. В ответ Кристиан Куаме получил мяч из глубины поля и реализовал свой шанс, послав мяч в ближнюю часть ворот. Перед уходом на перерыв «фиалки» заработали пенальти, и Лука Йович попал в штангу. После перерыва остроты было гораздо меньше (у «Ювентуса» вовсе два удара за 90 минут), и в концовке Софьян Амрабат едва не вырвал победу, но голкипер Маттиа Перин вынул мяч из-под перекладины.

Ничья 1:1, «Ювентус» третий с 9 очками, у соперника на три балла меньше.