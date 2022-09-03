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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри – о реакции на гол «Фиорентины»: «Злость – это мягко сказано»

 
03 Сентября 2022 • 19:09 Комментировать (3)
Фиорентина
1:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после ничьей с «Фиорентиной» (1:1).

Как мы уже сообщали, «Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме.

«Оборонительная игра во втором тайме? «Фиорентина» сильно давила, и мы упустили несколько моментов в расстановке. Будем считать, что мы хорошо отработали оборонительную фазу», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Когда у тебя есть шанс сделать счёт 2:0, нужно им пользоваться. У нас пока нет такой способности, хотя от неё может зависеть целый сезон», - отметил тренер.

«Реакция на гол «Фиорентины» после нашего углового? Злость – это мягко сказано. Нельзя пропускать такие голы. Нужно иметь терпение на угловых», - сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (3)
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sagittarius
03 Сентября 2022 в 19:19
«Злость – это мягко сказано» - слова правильные, только сказать их должны мы, болельщики, а не тренер. И это по поводу этой игры, да и прешевствующих тоже. В остальном я понял, что ничего не понял из сказанного Аллегри. Пожалуйста, переведите мне (видимо тупому) те, кто понял.
Alex1972
03 Сентября 2022 в 19:24
Перевожу : Скоро на выход...
Juventissimo
03 Сентября 2022 в 19:29
Перевожу: Мы сыграли именно так потому, что мы именно так сыграли, а соперник так давил на нас, что мы упустили несколько моментов в расстановке из-за того, что пришлось упускать несколько моментов в расстановке из-за того, что на игроков было оказано давление соперников. Короче говоря, ФИорентине ещё повезло, что она добыла очко в этом трудном для них матче, хотя Ювентус во втором тайме на поле проводил тренировку, отрабатывая защитные порядки и расстановки. В Турине для фиалок такого расслабона не будет и хозяева , на этот, раз, во втором тайме будут отрабатывать атакующие действия тренировочного характера. Если к этому времени Влахович или Милик забьют хотя бы один гол на двоих.
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
Идет 34 минута Милан 1:1 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
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