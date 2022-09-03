​Аллегри – о реакции на гол «Фиорентины»: «Злость – это мягко сказано»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после ничьей с «Фиорентиной» (1:1).

Как мы уже сообщали, «Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме.

«Оборонительная игра во втором тайме? «Фиорентина» сильно давила, и мы упустили несколько моментов в расстановке. Будем считать, что мы хорошо отработали оборонительную фазу», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Когда у тебя есть шанс сделать счёт 2:0, нужно им пользоваться. У нас пока нет такой способности, хотя от неё может зависеть целый сезон», - отметил тренер.

«Реакция на гол «Фиорентины» после нашего углового? Злость – это мягко сказано. Нельзя пропускать такие голы. Нужно иметь терпение на угловых», - сказал Аллегри.