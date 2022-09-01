Игрок «Челси» Кенеди отправится в аренду в испанский клуб

Полузащитник «Челси» Кенеди близок к переходу в испанский «Вальядолид» на правах аренды, сообщает Relevo.

Кенеди принадлежит «синим» с лета 2015 года. За это время бразилец провёл в составе лондонцев 30 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В минувшем сезоне Кенеди принял участие всего в трёх играх «Челси», отметившись в них одной передачей.

После пяти туров текущего розыгрыша АПЛ «синие» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут 3 сентября против «Вест Хэма». Встреча начнётся в 17:00 по московскому временем.