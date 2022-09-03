Закария – о переходе в «Челси»: «Это лучшая возможность доказать свои амбиции»

Новичок «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, что полузащитник сборной Швейцарии был арендован у туринского «Ювентуса» с правом выкупа за 30 миллионов евро.

«Настал момент для нового опыта и нового приключения. Я принял вызов, чтобы совершенствовать себя. Очень рад этой возможности. Я думаю, что это лучшая возможность доказать свои амбиции. Не могу дождаться, когда это приключение начнётся», – написал Закария в социальных сетях.

Закария может дебютировать за новую команду уже во вторник, когда «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к загребскому «Динамо».