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Закария – о переходе в «Челси»: «Это лучшая возможность доказать свои амбиции»

 
03 Сентября 2022 • 10:04 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 6 ч. 29 мин.

Новичок «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в команду Томаса Тухеля. Напомним, что полузащитник сборной Швейцарии был арендован у туринского «Ювентуса» с правом выкупа за 30 миллионов евро.

«Настал момент для нового опыта и нового приключения.  Я принял вызов, чтобы совершенствовать себя. Очень рад этой возможности. Я думаю, что это лучшая возможность доказать свои амбиции. Не могу дождаться, когда это приключение начнётся», – написал Закария в социальных сетях.

Закария может дебютировать за новую команду уже во вторник, когда «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к загребскому «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Денис Закария
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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