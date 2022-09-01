«Челси» начал переговоры с Маунтом и Джеймсом по новым контрактам

«Челси» начал переговоры с Мэйсоном Маунтом и Рисом Джеймсом о продлении контрактов, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение 23-летнего Маунта рассчитано до лета 2024 года. Всего в составе «синих» полузащитник провёл 165 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 75 миллионов евро.

На счету 22-летнего Джеймса 10 мячей и 20 голевых передач в 127 матчах в футболке лондонского клуба. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику сборной Англии проявляют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Действующее соглашение Джеймса с «синими» рассчитано до лета 2025 года.