Помимо Обамеянга «Челси» может взять у «Барселоны» ещё одного нападающего

Лондонский «Челси» может приобрести у «Барселоны» ещё одного нападающего помимо Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что «синие» сегодня договорились о трансфере габонца в обмен на Маркоса Алонсо с доплатой в размере 12 миллионов евро.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, «Челси» также может взять у «Барселоны» нападающего Мемфиса Депая. Нидерландец сообщил сегодня «сине-гранатовым» о своём желании сменить клубную прописку.

«Челси» и «Барселона» уже активно обсуждают потенциальную сделку. Ранее каталонцы были согласны разорвать контракт с нидерландцем и отпустить его бесплатно в «Ювентус», но сделка не состоялась из-за того, что игрок не согласовал условия контракта.