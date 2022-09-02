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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Молодой нападающий «Челси» подписал долгосрочный контракт с клубом официально

 
02 Сентября 2022 • 22:07 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.10
Через 17 ч. 10 мин.

«Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Армандо Броя.

Прошедшим летом 20-летний футболист фигурировал в списке трансферных целей «Вест Хэма», «Эвертона» и «Ньюкасла», а также был связан с интересом мадридского «Реала». Теперь форвард сборной Албании поставил свою подпись под новым шестилетним договором с «Челси», о чём сообщил официальный сайт лондонцев.

В текущем сезоне Армандо Броя ни разу не выходил в стартовом составе «синих», но трижды был выпущен Томасом Тухелем на замену в поединках Английской премьер-лиги. В прошлой кампании албанец отметился шестью голами в 32 матчах чемпионата, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
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