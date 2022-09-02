«Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Армандо Броя.

Прошедшим летом 20-летний футболист фигурировал в списке трансферных целей «Вест Хэма», «Эвертона» и «Ньюкасла», а также был связан с интересом мадридского «Реала». Теперь форвард сборной Албании поставил свою подпись под новым шестилетним договором с «Челси», о чём сообщил официальный сайт лондонцев.

В текущем сезоне Армандо Броя ни разу не выходил в стартовом составе «синих», но трижды был выпущен Томасом Тухелем на замену в поединках Английской премьер-лиги. В прошлой кампании албанец отметился шестью голами в 32 матчах чемпионата, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды.