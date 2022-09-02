Лондонский «Челси» объявил об аренде 25-летнего швейцарского полузащитника Дениса Закарии, который прошлый сезон провел в составе туринского «Ювентуса». Любопытно, что «Челси» включил в арендное соглашение пункт, который позволит выкупить перспективного игрока. Сейчас его стоимость оценивается в 27 миллионов евро - такова оценка авторитетного портала Tranfermarkt.

Закария уже успел поприветствовать болельщиков «Челси», написав специальное обращение, в котором выразил надежду увидеться с ними как можно скорее на «Стэмфорд Бридж». Свой ближайший матч дома в чемпионате команда проведет уже 3 сентября против «Вест Хэма».