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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» арендовал полузащитника «Ювентуса» официально

 
02 Сентября 2022 • 03:46 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.10
03.09 17:00

Лондонский «Челси» объявил об аренде 25-летнего швейцарского полузащитника Дениса Закарии, который прошлый сезон провел в составе туринского «Ювентуса». Любопытно, что «Челси» включил в арендное соглашение пункт, который позволит выкупить перспективного игрока. Сейчас его стоимость оценивается в 27 миллионов евро - такова оценка авторитетного портала Tranfermarkt.

Закария уже успел поприветствовать болельщиков «Челси», написав специальное обращение, в котором выразил надежду увидеться с ними как можно скорее на «Стэмфорд Бридж». Свой ближайший матч дома в чемпионате команда проведет уже 3 сентября против «Вест Хэма».

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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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