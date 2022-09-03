«Челси» отправил Обамеянга в Милан, чтобы игроку сделали маску для лица

Лондонский «Челси» отправил своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в Милан. Цель поездки габонца заключается в том, чтобы ему сделали маску для лица из-за повреждения челюсти. Об этом сообщает журналист Мэт Лоу.

Напомним, что нападающего несколько дней назад ограбили и избили в собственном доме в Барселоне. Для полного восстановления игроку понадобится около двух-трёх недель. Тем не менее, «Челси» хочет выпустить Обамеянга на поле раньше, защитив его с помощью маски.

Обамеянг обошёлся «Челси» в 12 миллионов евро. В обратном направлении в «Барселону» последовал защитник Маркос Алонсо, который является воспитанником мадридского «Реала».