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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я рассчитываю на Пьянича»

 
02 Сентября 2022 • 22:42 Комментировать
Севилья
...
Барселона
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Через 22 ч. 20 мин.

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о роли Миралема Пьянича в команде.

Несмотря на многочисленные слухи, 32-летний боснийский полузащитник так и не покинул «Барселону» до закрытия трансферного окна.

«Миралем – настоящий профессионал. Он хорошо проявляет себя на тренировках и вписывается в наше видение игры. Ему предстоит конкурировать с Серхио Бускетсом, Френки де Йонгом и Франком Кесси, но я в любом случае рассчитываю на него», – рассказал на пресс-конференции главный тренер каталонцев.

На данный момент Миралем Пьянич не сыграл ни в одном из официальных матчей «Барселоны» с начала сезона. В прошлой кампании хавбек выступал за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Миралем Пьянич
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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