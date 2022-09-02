Хави: «Я рассчитываю на Пьянича»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о роли Миралема Пьянича в команде.

Несмотря на многочисленные слухи, 32-летний боснийский полузащитник так и не покинул «Барселону» до закрытия трансферного окна.

«Миралем – настоящий профессионал. Он хорошо проявляет себя на тренировках и вписывается в наше видение игры. Ему предстоит конкурировать с Серхио Бускетсом, Френки де Йонгом и Франком Кесси, но я в любом случае рассчитываю на него», – рассказал на пресс-конференции главный тренер каталонцев.

На данный момент Миралем Пьянич не сыграл ни в одном из официальных матчей «Барселоны» с начала сезона. В прошлой кампании хавбек выступал за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.