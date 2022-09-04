Левандовски получил худшую оценку среди игроков «Барселоны» в матче с «Севильей», несмотря на гол

Роберт Левандовски отметился одним забитым мячом в поединке Ла Лиги против «Севильи» (3:0), но мог забить больше.

34-летний форвард поразил ворота на 36-й минуте, установив на табло счёт 2:0 в пользу каталонцев. В общей сложности поляк пробил в створ ворот четырежды (больше всех в матче), но ограничился одним голом. Кроме того, Левандовски упустил три явных голевых момента (тоже больше всех). Статистический ресурс SofaScore оценил выступление звезды «Барселоны» всего в 6,2 балла – самый низкий показатель в команде.

На счету Роберта Левандовски пять забитых голов в четырёх матчах Ла Лиги. В двух предыдущих встречах нападающий оформил по дублю.