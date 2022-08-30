Президент «Аль-Насра» прокомментировал слухи о покупке Пьянича у «Барселоны»

Президент «Аль-Насра» рассказал, стоит ли ждать перехода Миралема Пьянича в клуб из Саудовской Аравии.

«Едва проснувшись, я получил 324 сообщения на свой телефон. Честное слово, мы не ведём никаких переговоров с «Барселоной» и не связывались с самим Пьяничем. Наша команда полностью укомплектована», – приводят слова главы «Аль-Насра» испанские СМИ.

Как неоднократно заявлял наставник «Барселоны» Хави Эрнандес, Миралем Пьянич вписывается в его видение игры, однако 32-летний центральный полузащитник не появился на поле ни в одном из трёх матчей каталонцев в стартовавшем розыгрыше Ла Лиги.