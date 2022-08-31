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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал подписание защитника «Барселоны»

 
31 Августа 2022 • 22:30 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.70 X 3.35 2 2.60
03.09 19:00

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест очень близок к переходу в «Милан».

Клубы полностью урегулировали все условия сделки – американец перейдёт в «Милан» на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа, информирует инсайдер Фабрицио Романо. 21-летний латераль подпишет с «россонери» контракт до лета 2027 года, если итальянский клуб решит воспользоваться опцией полноценного трансфера игрока. О переходе может быть объявлено в течение нескольких часов.

В услугах Серджино Деста, по слухам, также были серьёзно заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

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Милан Барселона Серджино Дест Трансферы футбола - лето 2022
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