Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» объявил о трансфере Обамеянга

 
02 Сентября 2022 • 03:03 Комментировать (1)
Севилья
...
Барселона
1 4.60 X 3.65 2 1.78
03.09 22:00

Трансфер габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» состоялся - сообщение об этом появилось в официальных социальных сетях лондонского клуба. Подтверждает сделку и «Барселона» - там сообщили, что трансфер принес клубу 12 миллионов евро.

Неплохая сделка, памятуя о том, что Обамеянг достался клубу бесплатно, получал символическую зарплату, но, тем не менее, забил приличное количество голов за «Барселону» - 13 в 23 матчах.

Как уточняет «Челси», с ним подписан двухлетний контракт. Ранее Обамеянг долго, четыре сезона, выступал в составе другого лондонского клуба - «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
02 Сентября 2022 в 03:55
Еще один склочный чувак в пару к Стерлингу... Тревожно как-то...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед 3.20 3.55 2.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
03:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо будет выступать в «Барселоне», «Челси» расторг контракт с ним официально
03:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» арендовал полузащитника «Ювентуса» официально
03:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере Обамеянга 1
02:37 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Должны были брать хоть что-то в этом матче»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Ещё один шаг вперёд»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» впервые за последние пять лет проиграл четыре матча кряду в АПЛ
01 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Гол Санчо позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Лестер» 9
23:10 · Англия. Премьер-лига
В «Фенербахче» решительно опровергли возможность подписания Роналду 1
22:52 · Англия. Премьер-лига
Романо: Роналду ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
22:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг дал интервью перед трансфером в «Челси» 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Артур прошёл медобследование для «Ливерпуля»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Роналду в третий раз кряду вне стартового состава «Манчестер Юнайтед» 2
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Колосков сомневается, что «Челси» интересовался Захаряном: «Его даже в Турцию не возьмут»
19:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Дубравки официально
Все новости
Рекомендуем