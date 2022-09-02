«Челси» объявил о трансфере Обамеянга

Трансфер габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» состоялся - сообщение об этом появилось в официальных социальных сетях лондонского клуба. Подтверждает сделку и «Барселона» - там сообщили, что трансфер принес клубу 12 миллионов евро.

Неплохая сделка, памятуя о том, что Обамеянг достался клубу бесплатно, получал символическую зарплату, но, тем не менее, забил приличное количество голов за «Барселону» - 13 в 23 матчах.

Как уточняет «Челси», с ним подписан двухлетний контракт. Ранее Обамеянг долго, четыре сезона, выступал в составе другого лондонского клуба - «Арсенала».