Испанский полузащитник Маркос Алонсо возвращается на родину, он будет выступать в составе «Барселоны». Судя по всему, Алонсо стал одним из экспонентов сделки, в рамках которой в лондонский клуб перебрался Пьер-Эмерик Обамеянг.

Маркос Алонсо выступал за «Челси» последние шесть лет, при этом любопытно, что он является воспитанником мадридского «Реала». Дебютировать в своем новом клубе он сможет уже в ближайшую субботу, когда «Барселоне» предстоит сыграть в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Севильи».

Напомним, что чуть ранее было объявлено о том, что к «Челси» присоединился выступавший ранее за «Барселону» Пьер-Эмерик Обамеянг.