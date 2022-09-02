Хави рассказал, почему отказался продлить контракт с «Барселоной» в 35 лет

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес вспомнил, как покидал каталонский клуб, будучи игроком.

Бывший хавбек привёл в пример самого себя, рассуждая на тему смены поколений в команде: «Это естественная и нормальная ситуация, через которую проходит каждый, приближаясь к завершению карьеры. Когда мне было 35 лет, я получил от «Барселоны» предложение продлить контракт на три года, но я отказался и ушёл, потому что чувствовал, что больше не могу показывать 100% своих способностей», – заявил Хави.

В настоящий момент ветераны «Барселоны» Херард Пике и Жорди Альба испытывают трудности с попаданием в стартовый состав команды, что регулярно вызывает вопросы к тренеру «сине-гранатовых» у прессы.