«Бавария» провела переговоры с восходящей звездой «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави этим летом мог перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб высоко оценивает способности и характер 18-летнего вундеркинда, в столь юные годы играющего видную роль в «Барселоне» и сборной Испании. Руководство «Баварии» связалось с представителями Гави, однако футболист не пожелал покидать «Барселону» в преддверии чемпионата мира, сообщает журналист Кристиан Фальк. Впрочем, немецкий гранд вернётся к кандидатуре перспективного испанца следующим летом.

В подписании Гави также были заинтересованы другие европейские топ-клубы, включая английский «Ливерпуль».

Действующий контракт хавбека с «Барселоной» истекает в июне 2023 года.