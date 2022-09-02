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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» провела переговоры с восходящей звездой «Барселоны»

 
02 Сентября 2022 • 20:41 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
Через 18 ч. 14 мин.

Полузащитник «Барселоны» Гави этим летом мог перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб высоко оценивает способности и характер 18-летнего вундеркинда, в столь юные годы играющего видную роль в «Барселоне» и сборной Испании. Руководство «Баварии» связалось с представителями Гави, однако футболист не пожелал покидать «Барселону» в преддверии чемпионата мира, сообщает журналист Кристиан Фальк. Впрочем, немецкий гранд вернётся к кандидатуре перспективного испанца следующим летом.

В подписании Гави также были заинтересованы другие европейские топ-клубы, включая английский «Ливерпуль».

Действующий контракт хавбека с «Барселоной» истекает в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Гави
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УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
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