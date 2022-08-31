Атакующий полузащитник Аднан Янузай подписал контракт с «Севильей».

27-летний футболист сборной Бельгии, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», достался андалусийцам бесплатно. Соглашение Янузая рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт «Севильи».

В общей сложности Аднан Янузай провёл 168 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, записав на свой счёт 23 забитых мяча и 21 голевую передачу. Нынешняя трансферная стоимость экс-футболита «Манчестер Юнайтед» оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. За сборную Бельгии Янузай отыграл 15 поединков, однажды отличившись голом.