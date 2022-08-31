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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» объявила о переходе Янузая официально

 
31 Августа 2022 • 21:20 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
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03.09 19:30

Атакующий полузащитник Аднан Янузай подписал контракт с «Севильей».

27-летний футболист сборной Бельгии, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», достался андалусийцам бесплатно. Соглашение Янузая рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт «Севильи».

В общей сложности Аднан Янузай провёл 168 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, записав на свой счёт 23 забитых мяча и 21 голевую передачу. Нынешняя трансферная стоимость экс-футболита «Манчестер Юнайтед» оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. За сборную Бельгии Янузай отыграл 15 поединков, однажды отличившись голом.

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Севилья Реал Сосьедад Аднан Янузай Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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