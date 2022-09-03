«Барселона» объявила состав на матч с «Севильей»

Каталонская «Барселона» готовится к матчу четвертого тура испанского чемпионата Примеры, в котором команде предстоит сразиться в гостях с «Севильей». Наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес уже объявил стартовый состав своей команды на эту игру.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс Дембеле, Педри, Рафинья, Левандовски, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде, Гави.

Запасные: Пике, Фати, Ферран Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Альба, Кесси, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Пенья, Арнау.

Встреча между «Севильей» и «Барселоной» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.