Рафинья Диас: «Много владея мячом, «Барселона» обязательно будет забивать»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал победу своей команды над «Севильей».

Поединок Ла Лиги завершился со счётом 3:0. Сам Рафинья забил свой первый гол в официальных встречах за «сине-гранатовых», открыв счёт на 21-й минуте.

«Это был непростой матч, но наш стиль игры – ключ к победам. «Барселоне» нужно постоянно владеть мячом – и тогда голы не заставят себя ждать. Очень рад победе, но важно не останавливаться на достигнутом. В индивидуальном плане я тоже доволен собой, товарищи по команде очень помогли мне с адаптацией. Забитый гол я посвятил своей жене, которая яростно меня поддерживает», – рассказал в послематчевом интервью 25-летний футболист, летом перешедший из «Лидса».