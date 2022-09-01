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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» одолжила Деста «Милану» официально

 
01 Сентября 2022 • 22:12 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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03.09 19:00

Защитник «Барселоны» Серджино Дест успел сменить команду в последний день летнего трансферного окна. 21-летний американо-голландский футболист ближайший сезон проведет в «Милане» на правах аренды. У «россонери»  также есть право выкупить контракт игрока линии обороны. Ранее сообщалось о том, что эта сумма составит около 20 млн евро. Таким образом, миланцы выиграли конкуренцию у «Вильярреала».

Напомним, что Дест провел на «Камп Ноу» два года, а в прошлом сезоне отметился тремя ассистами, проведя 21 матч в чемпионате Испании. Трансферная стоимость Серджино Деста оценивается в 18 миллионов евро.

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