Защитник «Барселоны» Серджино Дест успел сменить команду в последний день летнего трансферного окна. 21-летний американо-голландский футболист ближайший сезон проведет в «Милане» на правах аренды. У «россонери» также есть право выкупить контракт игрока линии обороны. Ранее сообщалось о том, что эта сумма составит около 20 млн евро. Таким образом, миланцы выиграли конкуренцию у «Вильярреала».

Напомним, что Дест провел на «Камп Ноу» два года, а в прошлом сезоне отметился тремя ассистами, проведя 21 матч в чемпионате Испании. Трансферная стоимость Серджино Деста оценивается в 18 миллионов евро.