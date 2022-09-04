Хави: «Мне очень нравится настрой Дембеле»

Хави Эрнандес отметил вклад Усмана Дембеле в успехи «Барселоны» на старте новой кампании.

«Дембеле – отличный игрок. Мне очень нравится его настрой, его работа в защита, – рассказывает главный тренер каталонцев после победы над «Севильей» (3:0) в матче чемпионата Испании. – Как и Рафинья с Левандовски, он оказывает команде поддержку при игре без мяча. В «Барселоне» есть футболисты, способные делать разницу на поле, и Усман – один из них», – похвалил француза Хави.

В активе Усмана Дембеле один забитый мяч и две голевые передачи в четырёх поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

25-летний вингер мог покинуть «Барселону» летом, но всё же поставил подпись под новым контрактом с клубом после длительных переговоров.