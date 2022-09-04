Хави – о победе над «Севильей»: «Барселона» находится в отличной форме»

Рулевой «Барселоны» высказался после триумфа своей команды в матче Ла Лиги против «Севильи» (3:0).

«Команда провела отличный матч. Мы много владели мячом и могли забить больше. Победа на тяжёлом поле – положительный знак.

Мы не лучшим образом провели первые 15 минут, но затем нашли свою игру, начали доминировать и создавать моменты. «Барселона» находится в хорошей форме.

Мы не ожидали, что «Севилья» сыграет в 4-4-2 с ромбом, но Бускетс, Педри и Гави отлично справились, а вингеры здорово их поддерживали», – рассказал испанский специалист.

Набрав 10 очков после четырёх туров, «Барселона» вышла на второе место в чемпионате – выше только мадридский «Реал» с 12 баллами.