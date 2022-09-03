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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике может покинуть Испанию

 
03 Сентября 2022 • 22:11 Комментировать
Севилья
0:2
Барселона
1 4.60 X 3.65 2 1.77
1-й тайм

Ветеран «Барселоны» Херард Пике задумался об отъезде из Испании.

Центральный защитник устал от постоянного внимания прессы к себе и своей личной жизни, в связи с чем рассматривает возможность покинуть страну. По информации Cope, 35-летний футболист уже сообщил о своих планах важным людям в «Барселоне».

Херард Пике лишился места в основном составе «сине-гранатовых», не появившись на поле ни разу с начала текущего сезона. Несмотря на это, по словам Хави, опытный центрбек остаётся важной фигурой для команды.

Действующий контракт Херарда Пике с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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