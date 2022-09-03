Футболист «Барселоны» забил свой первый гол в профессиональном футболе

В четвертом туре чемпионата Испании «Барселона» отправилась в гости к «Севилье», где забила два мяча уже в первом тайме.

А в начале второй половины встречи Жюль Кунде мягко сбросил мяч на ногу невесть откуда ворвавшемуся в чужую штрафную площадку Эрику Гарсии, и центральный защитник, не отличающийся особым ростом и потому не очень успешный при исполнении стандартов (в отличие от своего прямого конкурента Херарда Пике) буквально внес мяч в ворота.

Для Эрика Гарсии этот гол стал первым за все время выступлений в профессиональном футболе. С почином!

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