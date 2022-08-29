На дом Обамеянга было совершено вооружённое нападение

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооружённому ограблению, сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

По информации источника, около четырёх человек проникли в сад у дома габонского форварда, избили футболиста, а затем угрожали ему и его жене оружием. Злоумышленники похитили драгоценности из сейфа Обамеянга, а затем скрылись на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в последние дни текущего трансферного окна нападающий может сменить клубную прописку. Интерес к 33-летнему габонцу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Обамеянг провёл один матч, не отметившись в нём результативными действиями.