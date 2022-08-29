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Чемпионат Испании. Ла Лига

На дом Обамеянга было совершено вооружённое нападение

 
29 Августа 2022 • 11:07 Комментировать
Севилья
...
Барселона
1 4.40 X 3.50 2 1.85
03.09 22:00

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооружённому ограблению, сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

По информации источника, около четырёх человек проникли в сад у дома габонского форварда, избили футболиста, а затем угрожали ему и его жене оружием. Злоумышленники похитили драгоценности из сейфа Обамеянга, а затем скрылись на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в последние дни текущего трансферного окна нападающий может сменить клубную прописку. Интерес к 33-летнему габонцу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Обамеянг провёл один матч, не отметившись в нём результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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