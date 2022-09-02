Испанский защитник Эктор Бельерин присоединился к «Барселоне», об этом объявил лондонский «Арсенал», в составе которого 27-летний оборонец провел почти всю свою карьеру. Правда, в прошлом сезоне он выступал в аренде за «Бетис», выиграв с клубом Кубок Испании, после чего сильно возжелал остаться в Испании.

«Барселона» - еще более подходящий для него вариант в силу того, что именно в этом клубе он начинал карьеру. Бельерин подписал с «Барселоной» соглашение сроком на один год, с достаточно большой суммой отступных - 50 миллионов евро.

Свой следующий матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет против «Севильи».